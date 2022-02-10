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Общество

Что подарить любимой на 14 февраля: список универсальных сюрпризов для псковичек

10.02.2022 12:44|ПсковКомментариев: 1

Даже если вы не собираетесь с шиком отмечать День всех влюбленных, главная задача праздника — выразить любовь и внимание, а также подарить эмоции или воспоминания близким людям. Чаще всего перед праздниками у нас начинает кипеть мозг - зимняя усталость, апатия, куча работы, еще и про подарки нужно найти время подумать. Предлагаем вам несколько простых, милых и универсальных решений. Эти подарки всегда выручат, если  вы вдруг не успели заранее выбрать что-то личное и индивидуальное.

 

Традиционные подарки – универсальное решение. Девушка всегда останется довольна букетом любимых цветов, духами или коробкой вкусных конфет. Нестареющая классика, то, что всегда работает.

Еще один блок подарков подходит для творческих натур. Если вы купите, что-то для творчества и хобби, это покажет вас, как внимательного и заботливого партнера. Ваша половинка увидит, что вы цените и любите то же, что она. Для тех, кто предпочитает шить, вышивать, рисовать, писать подойдут:

  • картины по номерам;
  • скетчбуки и блокноты;
  • специальные альбомы и наборы для рисования;
  • алмазные мозаики;
  • наборы для вышивки;
  • футболки, сумки, свитшоты, которые можно разрисовать самому.

Подарки-эмоции запоминаются навсегда. Например, ваша девушка увлекается кулинарией. А что, если подарить ей участие в мастер-классе или даже курсы от уважаемого повара? Это и незабываемые впечатления, и польза, и возможность развиваться.  

Красота и здоровье факторы, которые актуальны для всех, особенно в период пандемии. Поэтому в качестве подарка на 14 февраля можно смело дарить сертификаты на:

  • массаж, другие расслабляющие процедуры в SPA салоны;
  • покупку косметики;
  • услуги в салоне красоты;
  • покупку белья, одежды.

Можно сделать подарок своими руками. Я не говорю о чем-то суперсложном, скорее, о каких-то приятных мелочах. Например, декоративную баночку с надписью «Почему я тебя люблю», а в ней — бумажки с написанными причинами. Чем больше листочков, тем лучше. Расходы минимальные, но ваша вторая половинка точно оценит такое внимание. Можно договориться, чтобы она открывала по одной причине каждое утро, это гарантирует хорошее настроение на весь день.

Практичные подарки тоже бывают милыми: новые плюшевые домашние тапки, набор из подушки и пледа на диван, чашка, шкатулка для украшений, кошелек, сумка-шопер.

Чтобы определиться с подарком парню или мужу на 14 февраля подумайте о его хобби, вкусах. Бутылка элитного алкоголя, набор настольных игр для мужской компании, органайзер для рабочего места, запонки — это только малая часть вещей, которые точно станут отличным сюрпризом.  

Мария Власова / ЦДИ

Теги: #цди #подарки
Источник: Псковская Лента Новостей
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