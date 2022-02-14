Общество

Крепкий алкоголь в России запретят продавать в пластике

Госдума 15 февраля может принять законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, которым предлагается установить штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке. Об этом пишет газета «Известия».

Исключением станет тара размером не более 50 миллилитров, а также импортная алкогольная продукция. За нарушение этого требования предлагается наказывать должностных лиц штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридическим лицам нарушение будет стоить гораздо дороже: от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией или без таковой.

Авторами законопроекта выступили первый зампреда комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Сергея Рябухина, зампреда того же комитета Андрея Епишина и сенатора Ахмата Салпагарова.

Как сообщили в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, законопроект поддержан комитетом и вынесен к рассмотрению парламентом.