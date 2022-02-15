Общество

Траурный митинг в память о погибших в Афганистане состоялся в Пскове

Митинг памяти, посвященный 33-й годовщине годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся 15 февраля у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Митинг «Живая память сердец» начался с заупокойной литии в память о погибших воинах, которую совершил отец Александр Цыганов, священник воинского храма святого князя Александра Невского.

Ветераны боевых действий, военнослужащие Псковского гарнизона, представители власти, жители Пскова почтили павших минутой молчания. Затем прозвучал гимн России в исполнении военного оркестра.

Участники митинга возложили гирлянду воинской славы и цветы к подножию монумента. Почетный караул у мемориала несли воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок».

От концертной программы на сцене Дома офицеров в этом году пришлось отказаться из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Концерт-реквием «Дороги Афганской войны» организаторы транслировали в группе Дома офицеров в социальной сети «ВКонтакте».