Общество

В Псковской области выбрали лучшую рекламу против наркотиков

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» подвели в областном УМВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Участие в нем приняли более 170 человек и творческих коллективов из разных уголков Псковской области. Каждый желающий мог проявить свои таланты и высказать гражданскую позицию по отношению к проблеме незаконного оборота наркотиков по следующим номинациям конкурса:

- лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики;

- лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни;

- лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Конкурсная комиссия состояла из представителей правоохранительных органов, администрации Псковской области, специалистов в сфере образования и медицинской профилактики, а также журналистов.

Представленные работы оценивались по следующим критериям: социальная значимость, информативность, глубина проработки темы, оригинальность подачи материала, практическая ценность, отметили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Фаворитом конкурса признана Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, заняла первые три места в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики». Победу в этой номинации одержала Вероника Фирсукова, а призерами стали Владислав Иванов и авторский коллектив «Служба сопровождения».

Лидером в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» тоже оказался авторский коллектив «Служба сопровождения» Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Призерами названы волонтерский отряд «Дорогою добра» Тямшанской гимназии и студентка Псковского медицинского колледжа Елена Соловьева («Выбор за тобой»).

В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победил творческий коллектив Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, призерами стали авторские коллективы 11 «В» класса Гуманитарного лицея города Пскова и 10 класса средней общеобразовательной школы №9 города Великие Луки.

Конкурсные работы победителей будут направлены в ГУНК МВД России для участия в финале Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», пообещали организаторы.

Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами от управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Победителей и призеров этого творческого состязания наградят ценными подарками от АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив». А лучшие материалы будут использованы при проведении профилактических мероприятий среди подростков и молодежи, добавили в ведомстве.