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Общество

Бранч – уже знакомая традиция

24.02.2022 09:29|ПсковКомментариев: 0

Воскресный бранч в ресторане «Покровский» - это не просто шведский стол, не просто выбор закусок, горячего, супов и десертов. Это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый уникальный, доступный формат отдыха! А главное – полезный!

 

Фото здесь и далее: отель «Покровский»

В меню бранча правильная еда. Настоящий шведский стол, где есть возможность выбрать то, что хочется и что каждый человек предпочитает ввиду своих желаний и здоровья. Если вы заботитесь о фигуре – на бранче без труда можно наполнить тарелку вкусной и полезной пищей, сбалансированной и правильно приготовленной.

 

 

Видео: отель «Покровский»

Если с вами ребенок – долой с тарелок вредный картофель-фри, заменить его можно разными видами овощей, картофеля, мяса, рыбы и выпечки. Соки или морсы на выбор, джемы и булочки, которые здесь выпекают в собственной пекарне. И, конечно, десерты. Для взрослых всегда рады предложить аперитив.

Стоимость бранча: 

  • бранч для взрослого гостя стоит 1 800 рублей,
  • бранч для детей в возрасте от 3 до 12 лет - 600 рублей, 
  • для детей в возрасте от 13 до 17 лет - 1 100 рублей. 

Мероприятие пройдет 27 февраля с 13.00 до 16.00. Забронировать стол и узнать подробности можно по телефону: 8 (8112) 500-001. 

Следите за новостями и событиями в инстаграм-аккаунте @psk_rest. 

 

Добавим, бранч - это категория еды, которую обычно едят с 10:30 до 13:30. Иногда к еде добавляются алкогольные напитки. Слово «поздний завтрак» - это сочетание завтрака и обеда. Бранч возник в Англии в конце 19 века и стал популярным в Соединенных Штатах в 1930-х годах.

Источник: отель «Покровский»

Теги: #псков #еда #Покровский
Источник: Псковская Лента Новостей
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