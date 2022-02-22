Бранч – уже знакомая традиция

Воскресный бранч в ресторане «Покровский» - это не просто шведский стол, не просто выбор закусок, горячего, супов и десертов. Это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый уникальный, доступный формат отдыха! А главное – полезный!
Фото здесь и далее: отель «Покровский»
В меню бранча правильная еда. Настоящий шведский стол, где есть возможность выбрать то, что хочется и что каждый человек предпочитает ввиду своих желаний и здоровья. Если вы заботитесь о фигуре – на бранче без труда можно наполнить тарелку вкусной и полезной пищей, сбалансированной и правильно приготовленной.
Видео: отель «Покровский»
Если с вами ребенок – долой с тарелок вредный картофель-фри, заменить его можно разными видами овощей, картофеля, мяса, рыбы и выпечки. Соки или морсы на выбор, джемы и булочки, которые здесь выпекают в собственной пекарне. И, конечно, десерты. Для взрослых всегда рады предложить аперитив.
Стоимость бранча:
Мероприятие пройдет 27 февраля с 13.00 до 16.00. Забронировать стол и узнать подробности можно по телефону: 8 (8112) 500-001.
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Добавим, бранч - это категория еды, которую обычно едят с 10:30 до 13:30. Иногда к еде добавляются алкогольные напитки. Слово «поздний завтрак» - это сочетание завтрака и обеда. Бранч возник в Англии в конце 19 века и стал популярным в Соединенных Штатах в 1930-х годах.
Источник: отель «Покровский»