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Общество

Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом их сбережения от санкций

28.02.2022 09:33|ПсковКомментариев: 0

Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России, связанных с военной операцией на Украине. Злоумышленники также заявляют, что они помогут спасти средства после отключения РФ от системы международных переводов SWIFT. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета. Евгения Лазарева настоятельно рекомендует гражданам сохранять спокойствие, бдительность и здравый смысл. Ни в коем случае нельзя поддаваться на подобные провокации — это грозит серьезными потерями и ущербом, подчеркнула эксперт.

Перевести деньги на «безопасный счет» для защиты сбережений от санкций предлагают не только по телефону, но и в соцсетях, рассказал начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Масштабные санкции против российского финсектора Запад ввел в связи с обострением геополитической ситуации на Украине и в Донбассе. 22 февраля Великобритания ввела ограничения для пяти российских кредитных организаций, в том числе для ПСБ, приложение которого исчезло из Apple Store и Google Pay. Наиболее серьезные санкции введены против ВТБ: теперь его клиенты не смогут использовать карты Visa и Mastercard за рубежом. Под те или иные ограничения также попали «Сбер», «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Газпромбанк, РСХБ, МКБ, «Альфа». Также ЕС объявил, что российские банки, уже попавшие под санкции, будут отключены от SWIFT, однако конкретные названия кредитных организаций не назвали.

Источник: Псковская Лента Новостей
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