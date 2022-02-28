Общество

Более 3 тонн макулатуры собрали в ходе благотворительной акции в Пскове

Более 3 тонн макулатуры собрали в ходе благотворительной акции в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В Псковском городском молодежном центре подвели итоги акции по сбору макулатуры. Весь месяц пять волонтеров молодежного центра собирали ненужные газеты, журналы, старые издания, картонные коробки, бумагу из организованных точек сбора макулатуры в различных учреждениях.

В благотворительной акции приняли участие образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, детские сады, спортивные школы, муниципальные предприятия, органы администрации города Пскова и жители города.

В результате удалось собрать более 3 тонн макулатуры. Все собранные материалы организаторы акции направили на переработку.

На вырученные деньги волонтеры молодежного центра приобрели корм для животных приюта города Пскова «Шанс».