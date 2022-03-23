Законопроект о переобучении отцов в декрете внесли в Госдуму

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о праве на переобучение отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщает телеграм-канал партии.
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Сейчас такое право есть у женщин в декрете, безработных женщин с детьми-дошкольниками, у граждан, состоящих на учете служб занятости, и предпенсионеров.
Количество отцов, которые смогут пройти переобучение, может составить до 500 человек в год. Это увеличит их шансы на дальнейшее трудоустройство и поможет улучшить финансовое положение семей.
Ранее по инициативе «Единой России» право на профессиональное обучение и переобучение получили женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.