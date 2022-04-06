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Общество

Что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет, рассказала врач

07.04.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Тонометр обязательно должен быть в домашней аптечке у людей с 35-летнего возраста, сообщила главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

Фото: pixabay.com

«Обязательно нужно иметь тонометр, начиная с 35 лет и старше. Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать - оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например, в 25 лет отмечается повышение артериального давления, и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления», - приводит ее слова РИА Новости.

По словам фармаколога, до 18 лет тонометр не требуется, если нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания, хотя иногда в период пубертатного созревания у подростков возникают различные нарушения тонуса сосудов, когда ребенок быстро растет, или у него возникают эмоциональные события и переживания, но это, как правило, не требует длительного медикаментозного лечения.

Теги: #врачи #здоровье #аптечка
Источник: Псковская Лента Новостей
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