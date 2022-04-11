Общество

Какие болезни прогрессируют из-за употребления сала, рассказал диетолог

Только здоровым людям можно есть сало, и то в ограниченном количестве. Ряд заболеваний прогрессирует при употреблении этого продукта, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

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Сало – это животный жир, поэтому употреблять его следует в очень ограниченном количестве, чтобы не набрать лишние килограммы. Этот продукт подходит только молодым и здоровым людям, приводит его слова радио «Sputnik»..

«Считается, что сало – это еда для здоровых. После 40 лет, когда, естественно, появляются возрастные болезни, злоупотребление салом и подобными продуктами будет прямо вести к прогрессированию болезней. Это касается людей с ожирением, атеросклерозом и диабетом», – пояснил Михаил Гинзбург.

Чтобы избежать вреда для здоровья, молодым людям нужно ограничиваться 20-25 граммами этого продукта в день, а людям старшего возраста – десятью граммами, продолжил диетолог.

«Совершенно безопасно употребление 20-25 граммов сала в день. Но это норма лишь при условии, что у человека нет ожирения, нет гипертонии, нет атеросклероза, а возраст – до 40-45 лет. В более старшем возрасте количество сала в день должно уменьшаться. То есть уже не 20 граммов в день, а десять, и не каждый день. По факту можно будет есть один маленький бутерброд с салом раз в несколько дней», – уточнил врач.