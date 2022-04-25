Общество

Красный Крест обеспечил беженцев из Украины и Донбасса более чем на 90 млн рублей

Российский Красный Крест (РКК) в рамках национального сбора «Мы вместе» собрал более 148,8 миллиона рублей на помощь беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, из них более 92,3 миллиона рублей уже реализовали.

Фото: пресс-служба Российского Красного Креста

На эти деньги обеспечили работу пунктов временного размещения, закупили, упаковали, транспортировали и передали нуждающимся гуманитарную помощь.

Российский Красный Крест включился в помощь переселенцам из Украины и Донбасса с 18 февраля. Помимо сбора и доставки гуманитарной помощи был открыт специальный счет «Мы вместе» для сбора денежных пожертвований. За все время РКК удалось собрать 148 миллионов 831 тысячу 309 рублей. Большую часть средств пожертвовали юридические лица (103 729 050 рублей).

Сейчас израсходованы 92 миллиона 372 тысячи 975 рублей. Их потратили на гуманитарную помощь, логистику грузов и обустройство пунктов временного размещения. На обеспечение работы ПВР, где разместились переселенцы, потратили более 12,2 миллиона рублей. На эти средства закупили предметы личной гигиены, воду, детские смеси, посуду, а также бытовую технику, в том числе микроволновки, рециркуляторы воздуха, холодильники, утюги и чайники. Кроме того, 151 000 рублей направили на закупку 250 упаковок витаминов для детей и взрослых.

«Также мы закупили для детей школьные ранцы, 150 ноутбуков и планшетов, чтобы ребята продолжали обучение в пунктах временного размещения. Для детей помладше мы приобрели 100 прогулочных колясок, книги и игрушки. Это позволило организовать их досуг и обеспечить комфортное пребывание. Доставку всего необходимого мы осуществляли совместно с ОНФ, АВЦ, "Мосволонтер", Всероссийским студенческим корпусом спасателей, "Волонтерами-медиками", РСО и другими добровольческими объединениями», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Более 16,7 миллиона рублей потратили на хранение, упаковку, доставку и логистику грузов с гуманитарной помощью. Еще около 46 миллионов рублей направили на адресную помощь людям, находящимся в пунктах временного размещения. Так, были закуплены дорожные сумки для хранения и перевозки багажа, комплекты постельного белья, одежды и обуви для детей и взрослых, а также предметы гигиены (мочалки и расчески).

Кроме того, средства направили на финансирование пунктов временного размещения для оперативного удовлетворения первоочередных потребностей переселенцев и на обеспечение приема и выдачи гуманитарной помощи, ее хранения и транспортировки.

Российский Красный Крест оказывает помощь не только тем, кто проживает в пунктах временного размещения, но и людям, остановившимся у друзей, знакомых и родственников в России. На эти цели было потрачено 16 миллионов 73 тысячи 500 рублей. Так, на 10 миллионов были закуплены аптечные ваучеры, а на оставшуюся сумму – продуктовые.

В рамках партнерского соглашения с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко Российский Красный Крест закупил детскую и взрослую одежду, а также предметы гигиены для вынужденных переселенцев – на 36 987 937 рублей. Кроме того, 635 320 рублей были потрачены на административные расходы.

Так, помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба «Мы вместе», ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения.

Волонтерский корпус работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами «Мы вместе».

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрациями регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).