Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.

Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:

Блокировка YouTube: новая версия. Видеохостинг может быть заблокирован в РФ к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Но никто не верит.

Жена Петросяна как диагноз. Супруга известного юмориста побывала в Пскове. Псков ей не понравился.

Новая разметка улицы Леона Поземского: псковичи разошлись по разные стороны баррикад.

Трансляция завершена.