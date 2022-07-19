Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Ключевые темы, которые сегодня будут в центре их внимания:
- Блокировка YouTube: новая версия. Видеохостинг может быть заблокирован в РФ к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Но никто не верит.
- Жена Петросяна как диагноз. Супруга известного юмориста побывала в Пскове. Псков ей не понравился.
- Новая разметка улицы Леона Поземского: псковичи разошлись по разные стороны баррикад.
Трансляция завершена.