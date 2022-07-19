«Хайпожоры»: Жена Петросяна как диагноз и новая разметка улицы Леона Поземского. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 июля. Ведущие – Константин Калиниченко и Алина Чернова.
Ключевые темы:
- Блокировка YouTube: новая версия. Видеохостинг может быть заблокирован в РФ к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Но никто не верит.
- Жена Петросяна как диагноз. Супруга известного юмориста побывала в Пскове. Псков ей не понравился.
- Новая разметка улицы Леона Поземского: псковичи разошлись по разные стороны баррикад.