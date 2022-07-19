«Хайпожоры»: Жена Петросяна как диагноз и новая разметка улицы Леона Поземского. ВИДЕО

ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%

От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков

ДТП с участием внедорожника произошло на улице Алмазной в Пскове

Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области