Общество

СКР начал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева

Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева.

«Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей», — цитируют источник из окружения знаменитости «Известия».

Сообщается, что следователи будут искать не недочеты врачей, а именно признаки насильственной смерти.

«Говоря юридическим языком, это признаки преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ («Убийство») либо частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса («Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть»)», — подчеркнул источник.

Явных повреждений на теле певца обнаружено не было, а результатов посмертной судебно-медицинской экспертизы еще нет.

Заслуженный артист России, певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Церемония прощания проходила в траурном зале Троекуровского кладбища.