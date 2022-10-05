Общество

День страховщика отмечают в России 6 октября

Многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник — День страховщика ежегодно 6 октября.

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в России, пишет calend.ru.

6 октября Совнаркомом РСФСР принял декрет «О государственном имущественном страховании», который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в России. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.

В составе Народного комиссариата финансов организовали Главное управление государственного страхования (Госстрах), на местах были созданы городские и сельские страховые органы.

Закон о кооперации принял Верховный Совет СССР 26 мая 1988 года. В нём предусматривалась возможность создания кооперативных страховых учреждений. В этот период начали создаваться первые альтернативные системе Госстраха СССР страховые организации (АСКО, «Прогресс», «Россия» и другие).

Позднее, когда образование новых страховых компаний приняло массовый характер, был принят Закон РСФСР «О страховании» (1992).

В феврале 1992 года была образована российская страховая группа «Росгосстрах» (Российская государственная страховая компания), являющаяся правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания «Росгосстрах».