Псковское «Яблоко» собрало 1,4 млн рублей пожертвований для украинских беженцев

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» собрало для украинских беженцев, которые направляются из России в Европу, 1,4 млн рублей пожертвований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»
Как утверждают в отделении, деньги пошли на питание (697 160 рублей), одежду и походное снаряжение (584 260 рублей), медикаменты и средства гигиены (32 478 рублей), компенсацию транспортных расходов (13 673 рубля), адресную помощь (86 060 рублей).
Напомним, большие очереди из беженцев образовались на российско-эстонской границе в Печорском районе. Они преимущественно состоят из граждан Украины.
В правительстве Псковской области сообщили, что на границах РФ в регионе установили палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска.