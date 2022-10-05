Общество

Псковское «Яблоко» собрало 1,4 млн рублей пожертвований для украинских беженцев

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» собрало для украинских беженцев, которые направляются из России в Европу, 1,4 млн рублей пожертвований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

«Со 2 по 5 октября мы потратили на гуманитарную помощь беженцам на границе Псковской области 1 413 631 рубль пожертвований», - рассказали в отделении.

Как утверждают в отделении, деньги пошли на питание (697 160 рублей), одежду и походное снаряжение (584 260 рублей), медикаменты и средства гигиены (32 478 рублей), компенсацию транспортных расходов (13 673 рубля), адресную помощь (86 060 рублей).

Напомним, большие очереди из беженцев образовались на российско-эстонской границе в Печорском районе. Они преимущественно состоят из граждан Украины.

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В правительстве Псковской области сообщили, что на границах РФ в регионе установили палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска.