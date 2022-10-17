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Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу ввести «военный налог»?

17.10.2022 18:15|Псков

Частичная мобилизация остается основной темой в обществе. На федеральном уровне обсуждается возможность введения военного налога для тех, кто не попадает под частичную мобилизацию. Что же об этом думают псковичи, смотрите в опросе ПЛН-ТВ.

Теги: #ПЛНТВ #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 24 человека
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