Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу ввести «военный налог»?

Частичная мобилизация остается основной темой в обществе. На федеральном уровне обсуждается возможность введения военного налога для тех, кто не попадает под частичную мобилизацию. Что же об этом думают псковичи, смотрите в опросе ПЛН-ТВ.