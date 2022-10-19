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Общество

«Завелись верблюды»: в псковской многоэтажке заплевали лифт

20.10.2022 12:13|ПсковКомментариев: 0

Жительница многоквартирного дома №3а на улице Владимирской в деревне Родине Псковского района выразила возмущение в связи с тем, что неизвестные в очередной раз заплевали панель управления лифтом во втором подъезде. Запись она разместила в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анжелика Азарова / группе микрорайона «Родина»

«Завелись верблюды. Второй день подряд такая картина. Разве сложно уважать чужой труд? Зачем тогда нам убирают подъезд, если свиньи живут?» - возмутилась женщина. 

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Ранее сообщалось, что неизвестный заплевал домофон многоквартирного дома №30 на улице Коммунальной в Пскове.

Теги: #псковский район #жалоба
Источник: Псковская Лента Новостей
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