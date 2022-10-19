«Завелись верблюды»: в псковской многоэтажке заплевали лифт

Жительница многоквартирного дома №3а на улице Владимирской в деревне Родине Псковского района выразила возмущение в связи с тем, что неизвестные в очередной раз заплевали панель управления лифтом во втором подъезде. Запись она разместила в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Анжелика Азарова / группе микрорайона «Родина»
«Завелись верблюды. Второй день подряд такая картина. Разве сложно уважать чужой труд? Зачем тогда нам убирают подъезд, если свиньи живут?» - возмутилась женщина.
Ранее сообщалось, что неизвестный заплевал домофон многоквартирного дома №30 на улице Коммунальной в Пскове.