Общество

В российских аптеках фиксируют дефицит популярных антибиотиков

В аптеках кончаются антибиотики широкого спектра действия. В частности, перебои возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав» и «Панклав».

В Ассоциации независимых аптек сообщили, что последняя поставка «Амоксиклава» была в июне. «Аугментин» привозили в июле, больше поставок не было, потому что товара нет у поставщиков, пишут «Известия».

«Мы уже неделю не можем найти не только "Амоксиклав", но и аналоги. Российские марки также отсутствуют», - отметил гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

По словам эксперта, причина нехватки - рост спроса. «Неравнодушные» граждане в Сети советуют взять с собой «Амоксиклав» мобилизованным. Также сыграл роль сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени, когда активизируются инфекции, сказал он.

Дефицит антибиотиков фиксируется и в онлайне и в офлайне. К примеру, в аптечной сети «Горздрав», «Амоксиклав» в виде порошка для приготовления суспензии можно приобрести только в двух аптеках — в Москве и в Коломне. «Аугментин» для детей предлагают купить в одной аптеке, «Панклав» в таблетках — тоже в наличии лишь в одной организации.

В «Еаптеке» «Аугментина» и «Экоклава» не нашлось, а «Амоксиклав» есть только в одной дозировке. Аналоги можно купить только в виде порошка для приготовления раствора для внутривенного введения и таблеток с малой дозировкой.

Однако, по данным Росздравнадзора, сейчас на российском рынке в обороте находится более 13 млн упаковок лекарств с действующим веществом «амоксициллин+клавулоновая кислота» (все формы и упаковки), из которых на «Амоксиклав» приходится более 5 млн упаковок. Таким образом, признаков дефицита препарата на рынке нет, сообщил регулятор.