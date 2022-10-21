Общество

Сбер заявил об отсутствии большого спроса от бизнеса на кредитные каникулы

Сбербанк отмечает невысокий спрос со стороны бизнеса на кредитные каникулы на фоне мобилизации, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах международного экспортного форума «Сделано в России-2022».

«Госдума одобрила законопроект о кредитных каникулах для заемщиков, у которых собственники бизнеса попали под частичную мобилизацию. Сбербанк направлял свои правки и предложения в данный законопроект. В остальном для клиентов среднего и крупного бизнеса действовали программы упрощенной реструктуризации в рамках 106-ФЗ. На наш взгляд, на текущий момент продление кредитных каникул нецелесообразно, так как уровень процентных ставок по кредитам вернулся к уровню на начало 2022 года. Помимо этого, в банке продолжают действовать собственные программы реструктуризации для заемщиков», - приводит слова Попова ТАСС.

По его словам, что касается программы для мобилизованных ИП и собственников бизнеса, Сбербанк оперативно запустили ее, чтобы максимально поддержать своих клиентов. «Мы не видим большой потребности клиентов в этой программе, речь идет об отдельных заявках, по сравнению со стандартной программой реструктуризации их в десятки раз меньше», - отметил он.

Попов пояснил, что сейчас за реструктуризациями в банк обращаются преимущественно клиенты, которые во II квартале 2022 года воспользовались кредитными каникулами, но им не хватило времени перестроить логистические цепочки поставок и адаптировать бизнес к новым экономическим условиям, а также клиенты, бизнес которых начал испытывать сложности в текущем периоде. Поток таких заявок в Сбербанк составляет примерно 2,5 тысячи в неделю на сумму 4 млрд рублей.