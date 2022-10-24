Общество

Откидной стул для инвалидов появился в подъезде дома на Запсковье

Откидной стул для инвалидов появился в подъезде дома на Запсковье. Об этом сообщается в группе микрорайона «Звёздный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа микрорайона «Звёздный» в социальной сети «ВКонтакте»

В прошлом месяце в приёмную к депутату Псковской городской Думы Дмитрию Барабанову обратилась жительница микрорайона «Звёздный», которая попросила установить для её внука-инвалида откидной стул.

Она поблагодарила депутата за установку стула.

«Я, бабушка внука-инвалида, обратилась за помощью к депутату Барабанову Дмитрию сделать откидное устройство (стульчик) на первом этаже нашего дома. Стульчик установили, что теперь делает проще наше передвижение при выходе на улицу. Очень благодарна за помощь!» - сообщила женщина.