Общество

Ввоз 800 кг рисовой муки запретили через границу в Псковской области

Ввоз 800 кг рисовой муки запретили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки», расположенном в Себежском районе, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при контроле качества и безопасности зерна и продуктов его переработки установили факт недостоверного декларирования партии рисовой муки. Продукция, произведенная в Нидерландах, следовала автотранспортным средством из Германии и предназначалась для предприятия-производителя приправ и пряностей.

В протоколе испытаний отсутствовали сведения об исследованиях образца муки по следующим показателям: ГМО, загрязнённость и заражённость вредителями хлебных запасов.

Были нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Ввоз 800 кг рисовой муки на территорию Российской Федерации запретили.