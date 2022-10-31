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Общество

Ввоз 800 кг рисовой муки запретили через границу в Псковской области

31.10.2022 20:00|ПсковКомментариев: 0

Ввоз 800 кг рисовой муки запретили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки», расположенном в Себежском районе, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при контроле качества и безопасности зерна и продуктов его переработки установили факт недостоверного декларирования партии рисовой муки. Продукция, произведенная в Нидерландах, следовала автотранспортным средством из Германии и предназначалась для предприятия-производителя приправ и пряностей.

В протоколе испытаний отсутствовали сведения об исследованиях образца муки по следующим показателям: ГМО, загрязнённость и заражённость вредителями хлебных запасов.

Были нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Ввоз 800 кг рисовой муки на территорию Российской Федерации запретили.

Теги: #Россельхознадзор #граница #мука
Источник: Псковская Лента Новостей
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