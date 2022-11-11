Общество

В России бывшим заключенным обещают помощь в получении образования и поиске работы

В России планируют создать систему пробации — поддержки осужденных и уже освободившихся из мест лишения свободы.

Для них предлагают оказывать психологическую, социальную и материальную помощь. Например, им могут помочь оформить пособие или пенсию, найти родственников или получить бесплатную одежду или продукты. Эти и другие меры должны помочь им адаптироваться в новой жизни, а в перспективе и снизить уровень преступности в стране. Законопроект с такими нормами внесен в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Как следует из текста законопроекта, механизм пробации планируют применять как в отношении бывших осужденных, так и тех, кому наказание назначено в виде исправительных работ или иных мер уголовного-правового характера, например, конфискации имущества и так далее.

Задача института пробации — помочь вышедшим на свободу адаптироваться к жизни в новых условиях: найти работу, получить образование, оформить пенсию или пособие. Также бывшим осужденным на первых порах могут помочь одеждой, продуктами, оплатить проезд до места жительства. А при необходимости помогут найти и родственников, если связь с ними была утрачена.

Подобные институты уже есть в некоторых регионах: в Архангельской, Кировской, Ленинградской, Омской, Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан, отмечается в пояснительной записке к документу. Теперь такую практику хотят сделать всероссийской.

Однако это не означает, что сейчас на большей части территории России бывшими заключенными совсем никто не занимается. Пока эту работу пытается вести ФСИН, пояснил председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Законопроектом предлагается переложить эти обязанности «с людей в погонах на государственные социальные службы».

При этом отмечается, что освободившийся может отказаться от помощи службы пробации. Сделать это нужно в письменной форме. Также социальные службы могут принять решение прекратить программу ресоциализации, например, если подопечный неоднократно не выполняет предписанные мероприятия.

Законопроект закрепляет три вида пробации:

приговорную (исполнительную) в отношении тех лиц, чье наказание не связано с изоляцией от общества,

пенитенциарную, которая проводится в местах лишения свободы и должна помочь осужденным исправиться и подготовиться к освобождению,

постпенитенциарную в отношении граждан, уже вышедших на свободу.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации будет индивидуальной для каждого заключенного и освобожденного в зависимости от «характеристики его личности, индивидуальной нуждаемости и обстоятельств».

Ожидается, что проводить такую работу будут сразу несколько органов госвласти, учреждений и организаций. Всего в работе нового института планируют задействовать около 50 тысяч человек, докладывал ранее президенту страны министр юстиции Константин Чуйченко.

Показателем же эффективности службы будет считаться снижение рецидива преступности. Так, по данным МВД, в 2021 году почти 60 процентов всех расследованных ведомством преступлений совершили лица, ранее уже совершавшие преступления.

«Практика показывает: если не создавать условия для ресоциализации бывших заключенных, сохраняется порочный круг «украл-выпил-в тюрьму», — сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«В данном случае этот круг выглядит так: совершил преступление, причинив кому-то имущественный ущерб или вред здоровью, попал в колонию, вышел из колонии еще более озлобленным и жестоким человеком и снова совершил преступление», — отметил депутат.

Среди других задач, которые ставит концепция, — сокращение числа заключенных с нынешних 482,9 тысячи до 250-300 тысяч к 2030 году. В 2020 году, когда и готовился документ, Россия в мировом рейтинге пенитенциарных служб занимала 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения.

Для тех же, кто все-таки попадет в места не столь отдаленные, обещано смягчение условий содержания: расширение перечня платных услуг, создание условий для занятий спортом и так далее.