Общество

Главный онколог Минздрава рекомендует не отказываться от мяса

Главный онколог Минздрава Андрей Карпин рассказал россиянам, какие продукты нужно включить в рацион для профилактики рака кишечника.

Эксперт отметил, что необходимо добавить молочные и цельнозерновые продукты, также по словам Карпина полезны будут фрукты и овощи, богатые клетчаткой. Онколог отметил, что не следует совсем отказываться от мяса, но нужно сделать выбор в пользу нежирных сортов. Про красное мясо, к сожалению, придется забыть, пишет RuNews24 со ссылкой на Telegram-канал онколога.

Также, по словам Карпина, нужно исключить соски и колбасы. Эти изделия увеличивают риск развития КРР, уточняет онколог в своем Telegram-канале.