Законопроект о новом подходе к организации летнего отдыха детей рассмотрят в областном Собрании

Законопроект, меняющий механизм предоставления услуг по отдыху детей в оздоровительных лагерях, внесён в Собрание депутатов. Проект нормативного правового акта подготовил правительственный комитет по образованию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
С 1 июля 2023 года федеральный законодатель запрещает регионам устанавливать полномочия государственных унитарных предприятий по оказанию услуг в качестве единственного поставщика. Как следствие, закон «О полномочиях государственного предприятия Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» в сфере организации отдыха и оздоровления детей» необходимо признать утратившим силу. Выбор компании, готовой обеспечить детям отдых и оздоровление во время каникул, будет осуществляться на конкурсной основе.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Комментируя нововведение, вице-спикер отметил, что «Центр детского отдыха и оздоровления» сможет участвовать в торгах на общих основаниях, а конкуренция, по мнению депутата, может положительно сказаться на стоимости и качестве услуг.
Законопроект включён в проект повестки ноябрьской сессии регионального парламента.