Общество

Новое ограждение установили вокруг детского сада в Пскове благодаря прокуратуре

Новое ограждение установили вокруг детского сада комбинированного вида №28 «Искорка» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прокурор города Пскова проверил соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в дошкольных образовательных учреждениях. В результате проверки установили, что ограждение детского сада №28 «Искорка» имело повреждения (сквозные проходы), что не исключало возможности самовольного оставления воспитанниками дошкольного учреждения.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор города Пскова внес в адрес руководства детского сада представление с требованием установить ограждение, соответствующее требованиям федерального законодательства, и обеспечивающее безопасное нахождение воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.

Представление прокурора удовлетворено. В настоящее время в образовательном учреждении произведены работы по установке нового ограждения и ворот.