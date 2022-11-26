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Общество

Минобороны с РЖД запустили для участников СВО туристический поезд до Великого Устюга

27.11.2022 15:43|Псков

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД». Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили журналистам в военном ведомстве.

«Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва - Великий Новгород - горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг. 26 ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку - три месяца», - передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.

В торжественной церемонии отправления первого экскурсионного поезда с Ленинградского вокзала Москвы приняли участие заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, телеведущая, журналист, член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова, начальник департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Максим Лунев, генеральный директор АО «РЖД Тур» Роман Бараковских.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников хотелось бы подарить в первую очередь детям военнослужащих - участников специальной военной операции праздничное настроение, незабываемые эмоции и впечатления от встречи с красотами русского севера, путешествие в настоящую зимнюю сказку», - сказал Виктор Горемыкин.

Как уточнили в Минобороны РФ, запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов, которые отправятся из Москвы в гости к Деду Морозу 3, 10 и 17 декабря 2022 года. Всего в акции «Своих не бросаем» примут участие более 1 000 человек.

Путешествия пройдут в формате «поезд-отель», в программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе во время экскурсионной программы. Участники акции посетят популярные туристические центры, познакомятся с историей и культурой городов. В Великом Новгороде запланировано посещение Новгородского кремля и музея народного деревянного зодчества «Витославлицы», в горном парке «Рускеала» - знакомство с Мраморным каньоном, а в Архангельске - ознакомление с музеем под открытым небом «Малые Корелы». В завершающий экскурсионный день всех детей и взрослых ждет яркая встреча с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге.

Теги: #Новый год #минобороны #Россия #поезд #военнослужащие #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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