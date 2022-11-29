Общество

Советы испытывающим депрессивное расстройство дали в МЧС

Признаки состояния человека, свидетельствующие о депрессивном расстройстве, перечислили специалисты интернет-службы экстренной психологической помощи МЧС России.

«Сонливость, упадок сил, агрессия, суицидальные мысли, намерения, действия, утрата смысла жизни – все это может свидетельствовать о депрессивном расстройстве. Оно может формироваться после травмирующего события или же из-за проблем, которые не находят своего решения, но продолжают вытягивать силы и время. Это тяжелое состояние, которое требует помощи других людей и специалистов», – отметили сотрудники МЧС.

Воспоминания о трудном детстве, чувство вины и злости на себя за свои действия в прошлом лишь усугубляют состояние.

«Вы истощены. Это нормальная реакция на ненормальные события в жизни. Ваша психика сообщает вам о том, что нужно в срочном порядке начать менять свою жизнь. Для этого вам стоит подарить самому себе шанс на жизнь. Вам необходимо обратиться к двум специалистам», – посоветовали в ведомстве.

В первую очередь необходим врач-психотерапевт или психиатр. Врач имеет возможность назначить медикаментозную терапию для стабилизации эмоционального и физического состояния. Так появится больше сил для решения проблем.

Для более подробного обсуждения актуальных проблем и проблем из прошлого нужно начать работу с психологом. С ним появится возможность разделить свои переживания, погрузиться в беспокоящие вопросы и приступить к поиску ресурсов и решений.

Также за поддержкой в трудные минуты можно обратиться к близким людям.

Кроме того, можно обратиться на номер службы экстренной психологической помощи МЧС для получения консультации психолога +7 (495) 989-50-50.