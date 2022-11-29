Общество

Полиция не стала возбуждать дело по факту избиения собаки в Великих Луках

По сообщению об избиении собаки в Великих Луках принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции уточнили, что собака была осмотрена в ветеринарной лечебнице, ее состояние врач признал удовлетворительным. В пресс-службе отметили, что на данный момент животное находится в приюте.

Барселона с новой хозяйкой (фото: Анастасия Веселова / «ВКонтакте»)

Напомним, 18 августа жильцы 66-го дома на улице Винатовского в Великих Луках забили тревогу. По словам очевидцев, их сосед долгое время избивал собаку на балконе своей квартиры. Соседи вызвали участкового, но изъять собаку или вскрывать квартиру он был не вправе.

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На следующее утро в квартире сломалась дверь, и хозяева животного вызвали МЧС. Вместе со спасателями в квартиру проникли волонтёры, им удалось забрать избитую собаку. Отмечалось, что после осмотра собаки ветеринар отметил, что УЗИ головы не выявило серьезных повреждений, но произошедшее все равно может сказаться на здоровье подопечного.