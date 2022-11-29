Общество

Губернатор провел рабочие встречи с главой Себежского района и активом муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 29 ноября, в ходе рабочей поездки в Себежский район встретился с главой муниципалитета Леонидом Курсенковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников высоко оценил подход районной власти в вопросе поддержки мобилизованных и их семей. Это на днях также отмечали матери и жены во время встречи с главой региона.

«Не может быть на территории, которая 3 года была оккупирована фашистской Германией, других людей. Жители района на генетическом уровне воспитаны, что мы своих не бросаем. Поддержка касается не только мобилизованных и членов их семей, но и участников специальной военной операции. К сбору помощи добровольно подключились и граждане, и представители бизнеса — муниципалитет богат хорошими людьми. Никого без помощи не оставим», — отметил Леонид Курсенков и добавил, что все актуальные вопросы и просьбы родственников отрабатываются в ручном режиме, в ряде случаев при взаимодействии с правительством области и исполнительными органами.

«Люди должны чувствовать нашу поддержку», — подчеркнул важность такой работы губернатор.

В части реализации нацпроектов большой объем работ в Себежском районе произведен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году завершено благоустройство площади Знамени Победы в Идрице, отремонтированы дворы на улицах Челюскинцев, 7-го Ноября, Замковой, Пролетарской в Себеже на общую сумму около 4 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок улицу Пролетарскую в райцентре. На эти цели направлено более 20 млн рублей. «Ехали по ней, действительно хорошо сделана», — отметил губернатор.

В филиале Кузнецовской школы по нацпроекту «Образование» отремонтирован спортзал. По словам главы района, во всех крупных школах муниципалитета за время реализации нацпроектов появились «Точки роста».

«Действительно много делается. Вы молодцы, что все вовремя завершаете. Сейчас проработайте заявки на следующий год, чтобы получить как можно больше финансирования», — поручил губернатор.

В ходе встречи Михаил Ведерников обсудил с Леонидом Курсенковым тему вандальских действий Латвийской Республики в отношении Кургана дружбы — памятного места на стыке границ трех государств, символа партизанского сопротивления фашизму. Глава Себежского района представил предварительный проект нового монумента, который мог бы появиться здесь.

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Михаил Ведерников заметил, что для создания композиции необходимо постараться привлечь грантовую поддержку, обсудить вопрос с Российским военно-историческим обществом. В скором времени для определения новых форматов проведения памятной встречи на Кургане дружбы будет сформирован оргкомитет.

«Для нас это мероприятие не проходное, а очень значимое. Будем работать», — подчеркнул губернатор.

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Далее Михаил Ведерников провел встречу с активом муниципалитета. В его рамках он отметил почетной грамотой губернатора начальника финансового управления администрации Себежского района Станислава Поплавского «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие финансовой системы региона».

Во время вступительного слова губернатор подчеркнул, что в Себежском районе сформировалась хорошая, профессиональная команда, ведется активная патриотическая работа. «Более 330 млн рублей в Себежский район удалось привлечь с 2018 года. Показатель неплохой, из года в год есть позитивная динамика, но есть и куда расти. Давайте обсудим, что нужно сделать для дальнейшего динамичного развития района», — отметил губернатор и предложил перейти к вопросам.

В ходе открытого диалога удалось обсудить целый ряд тем по разным сферам: образование, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, жилищно-коммунальное хозяйство, экология и другие.

«Давайте наращивать темпы, чтобы Себеж и район преобразовывались. Важно в открытую, честно работать с людьми, развивать территории, привлекать федеральные средства», — подчеркнул губернатор и также призывал продолжить развитие института территориальных общественных самоуправлений в районе — в настоящее время здесь зарегистрировано 17 ТОСов.