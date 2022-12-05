Общество

Освещение появилось в сквере на улице Никольской в псковской Родине

В деревне Родина Псковского района на улице Никольской завершили второй этап работ по благоустройству общественной территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Вдоль дорожек сквера и футбольного поля подрядчик установил 19 опор освещения и 26 светильников, уложил около 1 км кабеля, установил 13 светильников на существующие опоры. Все работы завершили досрочно.

Благоустройство стало возможно благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем в прошлом году, напомнили в пресс-службе.