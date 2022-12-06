Общество

Воздержаться от проверки толщины льда ударами ног рекомендовали псковичам в МЧС

О главных правилах поведения на зимнем льду напомнили в ГИМС Псковской области. Рекомендации разместили на сайте главного управления МЧС по региону.

«Со второй половины ноября в области установились слабо морозная погода, на водоемах идет активное формирование ледового покрова. Но в отличие от прошлого года, когда в первой декаде декабря уже отмечались сильные морозы с ночными минимальными температурами до минус 25-27 градусов, в этом году морозы значительно слабее», – отметили сотрудники МЧС.

Крепости льда не добавляет и постоянно выпадающий снег – высота снежного покрова по области после первой пятидневки декабря составляет от 16 до 20 сантиметров.

Если же снег выпадет на первый лед, то мощный покров прижмет его к поверхности воды. Через трещины на поверхность льда вытечет вода. Передвижение по льду при этом становится трудным и весьма опасным, поскольку лед может проломиться или даже растаять в воде под снегом.

Прочность льда определяется несколькими критериями: температурой окружающей среды, временем суток, территориальными особенностями.

Очень важно помнить о правилах поведения на тонком льду, знание которых помогут предотвратить экстремальную ситуацию, а в некоторых случаях — даже спасти жизнь:

нельзя выходить на лед одному, а также оставлять на льду детей без присмотра,

нельзя собираться в количестве нескольких человек на небольшом ледяном участке.,

нельзя передвигаться по ледяному насту в ночное время или в условиях плохой видимости – если идет сильный снег или дождь,

нельзя выходить на ледяной наст в состоянии алкогольного опьянения или после приема психотропных веществ, так как в случае экстремальной ситуации человек не сможет помочь себе,

нельзя наступать на бело-матовые участки, лучше передвигаться по прозрачному льду, толщиной не менее 10 см,

на льду нельзя прыгать, совершать резкие движения, а также проверять толщину льда ударами ног,

нельзя рисковать: если лед начал трескаться и прогибаться, нужно немедленно остановиться и вернуться на берег,

нельзя передвигаться по ледяному насту, неся за спиной тяжелый рюкзак или засунув руки в карманы,

при переходе через обледеневшие водоемы желательно использовать ледовые переправы, взять в руки шесты и лыжи, а рюкзак повесить на одно плечо,

если при переходе по льду образуются трещины, нужно идти скользящими шагами, не отрывая ступней от поверхности, но при этом расставляя их на ширину плеч, это необходимо для распределения нагрузки на большую площадь .

Собираясь зимой на прогулку или рыбалку, не стоит забывать, что прочность льда ослаблена в местах водоемов с выраженным течением, вблизи густой растительности – около кустов, камышей, кустарников, а также в районе перекатов, в местах слияния рек или на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников. Кроме того, не стоит выходить на лед вблизи гидросооружений, промышленных и канализационных стоков.

Нельзя забывать, что темный лед особенно «притягателен» для прямых солнечных лучей, поэтому он гораздо тоньше, чем белый. Самым прочным является лед интенсивного голубого, даже синего цвета.

Белый, матовый или желтоватый ледяной наст гораздо тоньше голубого.

«Помните, что любой лед, даже самый "надежный" с виду, таит в себе опасность, поэтому нужно быть предельно аккуратным», – добавили в ведомстве.

Безопасной для выхода на лед является толщина льда в 10-15 см. Для этого необходима устойчивая морозная погода без оттепелей с температурами – 10-15 градусов на протяжении примерно 10 дней. При этом, если на лед ложится снег, то скорость нарастания льда существенно замедляется.

В ГИМС напомнили, что в большинстве районов области действуют запреты выхода граждан на лед водоемов и до установления прочного ледового покрова он снят не будет.

Очевидцам несчастного случая на водном объекте следует сообщить о происшествии в МЧС по номеру Единой службы спасения «112».