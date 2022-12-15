Общество

Поправки в областной бюджет 2022 года в сфере здравоохранения оценила Анастасия Повторейко

Поправки в областной бюджет 2022 года в сфере здравоохранения оценила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть государственная программа Псковской области "Развитие здравоохранения". Если рассматривать увеличение лимитов на подпрограммы, то они увеличены на подпрограмму "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни", "Развитие первичной медико-санитарной помощи" – это более 15 миллионов. Увеличены лимиты на подпрограмму совершенствования оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, что очень важно. Сумма составила 43 миллиона. Увеличены лимиты по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" на сумму 4 миллиона 463 тысячи», – рассказала Анастасия Повторейко.

Также увеличили лимиты в размере 19 млн рублей на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», а также на подпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения», в том числе в амбулаторных условиях, на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – более 235 млн рублей.

«Это те подпрограммы, которые обязательно необходимо реализовывать. И повторю значимость каждой. Это действительно все необходимо», – заключила она.