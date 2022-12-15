Поправки в областной бюджет 2022 года в сфере здравоохранения оценила Анастасия Повторейко

Поправки в областной бюджет 2022 года в сфере здравоохранения оценила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также увеличили лимиты в размере 19 млн рублей на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», а также на подпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения», в том числе в амбулаторных условиях, на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – более 235 млн рублей.
«Это те подпрограммы, которые обязательно необходимо реализовывать. И повторю значимость каждой. Это действительно все необходимо», – заключила она.