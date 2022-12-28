Общество

Ветеринар назвала самые вредные для домашних питомцев новогодние блюда

Во время новогоднего праздника владельцы кошек и собак, а также их гости, зачастую не могут удержаться от угощения животных той пищей, которая нравится им самим. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, сообщила ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочева.

«Конечно же, нельзя кормить питомцев с новогоднего стола. Например, все салаты идут с заправкой, даже если это не майонез, это будет растительное масло, специи, чеснок. Чеснок собакам и кошкам в отварном виде еще можно, если это мизерное количество, но в салатах он в сыром виде, поэтому однозначно запрещен. Кислые овощи и фрукты тоже запрещены собакам и кошкам, даже в самом маленьком количестве. Кусочек помидора или ананаса увеличит кислотность и может обострить гастрит, а сейчас около 90% собак и кошек имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом», – пояснила Любовь Корочева в интервью радио Sputnik.

Кусочек мяса с косточкой может привести к серьезному повреждению пищеварительного тракта животного и хирургической операции, продолжила она.

«Косточки очень часто являются причиной закупорки пищевода или кишечника. Такие операции – первые в топе, с чем обращаются к ветеринарным врачам после новогодней суеты. Только в сыром виде вся костная составляющая будет перевариваться у собак и кошек. К тому же у нас любят запекать куриные крылышки, бедрышки, а там полые, трубчатые кости. При их разгрызании образуются острые углы, они чаще всего застревают и рвут желудок, кишечник», – сказала Любовь Корочева.

По ее словам, гарниры не так опасны для животных, как кости и салаты, но тоже нежелательны.

«Если говорить про гарниры типа картофельного пюре, они не так опасны по сравнению с остальным, но в любом случае – это жир. В пюре добавляют молоко или сливочное масло, которые слабят животных. В запеченном картофеле может быть масло, а также специи, так что это тоже неподходящий продукт для питомца», – уточнила Любовь Корочева.

Нельзя отдавать животному праздничные блюда, которые хранились в холодильнике несколько дней, это грозит питомцу отравлением, добавила ветеринар.