Ветеринар назвала самые вредные для домашних питомцев новогодние блюда

Во время новогоднего праздника владельцы кошек и собак, а также их гости, зачастую не могут удержаться от угощения животных той пищей, которая нравится им самим. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, сообщила ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочева.
«Конечно же, нельзя кормить питомцев с новогоднего стола. Например, все салаты идут с заправкой, даже если это не майонез, это будет растительное масло, специи, чеснок. Чеснок собакам и кошкам в отварном виде еще можно, если это мизерное количество, но в салатах он в сыром виде, поэтому однозначно запрещен. Кислые овощи и фрукты тоже запрещены собакам и кошкам, даже в самом маленьком количестве. Кусочек помидора или ананаса увеличит кислотность и может обострить гастрит, а сейчас около 90% собак и кошек имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом», – пояснила Любовь Корочева в интервью радио Sputnik.
Кусочек мяса с косточкой может привести к серьезному повреждению пищеварительного тракта животного и хирургической операции, продолжила она.
По ее словам, гарниры не так опасны для животных, как кости и салаты, но тоже нежелательны.
«Если говорить про гарниры типа картофельного пюре, они не так опасны по сравнению с остальным, но в любом случае – это жир. В пюре добавляют молоко или сливочное масло, которые слабят животных. В запеченном картофеле может быть масло, а также специи, так что это тоже неподходящий продукт для питомца», – уточнила Любовь Корочева.
Нельзя отдавать животному праздничные блюда, которые хранились в холодильнике несколько дней, это грозит питомцу отравлением, добавила ветеринар.