Общество

Блогер из Великих Лук объявил награду в 1 млн рублей за жену, похожую на Уэнсдей

Уроженец Великих Лук, известный блогер Александр Банайщик объявил награду в 1 млн рублей тем, кто поможет ему найти жену, похожую на героиню известного сериала «Уэнсдей». Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram*.

Фото: Rutube.ru

«Я тут недавно сходил к астрологу, и по натальной карте мне походит типаж как у героини сериала Wednesday. Я очень весёлый, она сдержана. Я общительный, она закрыта. Я люблю яркие цвета, а ее стиль – total black <…> Объявляю поиски по всей России! Готов приехать в любую точку и забрать свою маленькую бусинку», - приводит слова блогера «МК в Пскове».

Фото здесь и далее: Александр Банайщик / Instagram*

В поисках будущей жены он размещает в Москве, где теперь живет, баннеры, на которых указаны условия для невесты: взять фамилию Банайщик, быть его «правой рукой» и родить дочь, которая была бы её копией.

«Уэнсдей» — американский сериал о взрослении в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанный на персонаже Уэнздей Аддамс из Семейки Аддамс. Главную роль играет Дженна Ортега. Уэнсдэй - хмурая девочка с тугими косичками, которая носит все черное и почти никогда не улыбается.

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