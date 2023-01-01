Общество

Рождество Христово празднуют сегодня

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа, пишет calend.ru.

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.