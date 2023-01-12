Общество

Александр Козловский познакомил великолучан с Василием, Бусинкой и Пушей

Жителям Псковской области, которые хотели бы завести питомца, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посоветовал присмотреться к животным, которые находятся на содержании в великолукском приюте «Милый». Призыв парламентарий опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Если вы решили взять в семью питомца, то присмотритесь к воспитанникам великолукского приюта "Милый". Они готовы стать вашими верными друзьями», - отметил Александр Козловский.

Депутат призвал обратить внимание на следующих животных:

Бусинка. «Ненавязчивая и скромная собака. Приучена к выгулу, стерилизована, обработана, вакцинирована. Ладит с другими животными, в семью с детьми подойдёт идеально. Можно смело брать в квартиру или теплый дом», - рассказал Александр Козловский.

Василий. «Добрый и ласковый кот. В приюте находится на реабилитации после ампутации хвоста. Нуждается в заботливой семье», - заметил депутат.

Дэя. «Контактная и ласковая собака. Готова стать верным другом и компаньоном своему человеку. Присмотритесь, земляки!» - предложил парламентарий.

Грей. «Взрослый, воспитанный ротвейлер (агрессия отсутствует). Любители крупногабаритных собак, обратите на него внимание! Грей мерзнет в уличном вольере. В теплых вольерах в здании приюта все места заняты стерилизованными кошками и собаками», - обратил внимание Александр Козловский.

Пуша. «Плюшевый, абсолютно адекватный и дружелюбный парень. Нет одной лапы: потерял ее до поступления в приют, попав в капкан. Но ничто не помешает жизнерадостному Пуше стать верным другом, компаньоном и охранником для своего хозяина», - считает депутат.

Дополнительную информацию о собаках можно уточнить в самом приюте.