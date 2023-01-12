Общество

Новая баня перестала работать в Пыталово

Городская баня в Пыталово перестала работать 7 января по причине выхода из строя одного из ТЭНов электрокаменки в сухой парной мужского отделения. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава района Вера Кондратьева.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«9 января при обследовании специалистами выявлен заводской брак. Подрядная организация в рамках гарантийных обязательств заказала необходимый для ремонта ТЭН у производителя, и устранит неисправность до 20 января», - пояснила она.

Информацию о возобновлении работы бани разместят дополнительно.