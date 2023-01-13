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Общество

Призывной возраст в России могут повысить уже весной

13.01.2023 09:22|ПсковКомментариев: 0

Предложенная в декабре 2022 года кампания по повышению призывного возраста в России может начаться уже в этом году, рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. По мнению депутата, уже в весенний призыв — 2023 в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет. При этом потребуется ряд изменений в законодательстве.

По словам Андрея Картаполова, процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно. Скорее всего, полный переход на новую систему займет от одного года до трех лет. Но положить ему начало планируют уже в ближайшее время.

«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе". А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, — пояснил Андрей Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст».

О предложении повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет —говорилось в прошлом году. Помимо этого, планируется довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Президент России Владимир Путин такие предложения поддержал.

О поддержке инициативы в тот же день заявили и в думском комитете по обороне. Андрей Картаполов рассказал, что соответствующие поправки в законодательство могут быть приняты в 2023 году. По словам Картаполова, которого цитировал ТАСС, парламентарии ждут официального предложения от Министерства обороны по этому вопросу.

Правильной назвали инициативу о повышении призывного возраста и в Совете Федерации. По словам вице-спикера верхней палаты Юрия Воробьева, «люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ». При этом он не стал уточнять, сколько времени займет переходный период до повышения призывного возраста, а также подчеркнул, что отсрочку от службы в армии для студентов отменять не будут.

Также «Парламентская газета» направила в Минобороны официальный запрос, чтобы узнать, когда и как в России будут переходить на новую систему. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Теги: #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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