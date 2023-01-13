Общество

«Дом белого аиста» вернул благотворительное пожертвование от шоу «Подземелья Чикен Карри»

Волонтерский центр «Дом белого аиста», расположенный в Гдовском районе, вернул благотворительное пожертвование от шоу «Подземелья Чикен Карри». Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

«Контент шоу "Подземелья Чикен Карри" неприемлем для АНО "Дом белого аиста", поэтому благотворительное пожертвование, поступившее из данного шоу на карту директора АНО 7 января в 13:26, будет возвращено отправителю. Заявка на возврат сегодня принята Сбербанком, деньги на карту отправителя будут возвращены в течение 1 - 2 дней», - говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Чикен Карри» появился пост, в котором авторы шоу возмутились тем, что отказ от пожертвования стал достоянием общественности. «Позиция понятна и достойна уважения. Но… Зачем вы этот жест публично демонстрируете в открытом сообществе? Просто молча отправляйте средства обратно», - говорится в сообщении.

«Просто поищем другой фонд для перевода. И, конечно, продолжим отправлять деньги на благотворительность. Это один из движков шоу. И это кажется правильным», - добавили в Telegram-канале «Чикен Карри».