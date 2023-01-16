Общество

Бойцу 76-й дивизии посмертно присвоили звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно 37-летнему старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе СВО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Фото: официальный портал Республики Башкортостан

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», - говорится в тексте указа.

Временно исполняющий обязанности разведчика-оператора разведывательного взвода разведывательной роты 237-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии старшина Алмаз Сафин принимал участие в СВО с 30 сентября 2022 года. 14 января на краснолиманском направлении украинские вооруженные силы (ВСУ) вывели все имеющиеся резервы в район населенного пункта Кременная с целью прорвать оборону российских десантников и выйти на оперативный простор, отрезать пути снабжения группировки войск и захватить Кременную. Разведывательными органами полка были вскрыты маршруты передвижения ВСУ и направление сосредоточения основного удара. Командир полка принял решение о перегруппировке подчиненных подразделений, чтобы усилить оборонительные позиции на предполагаемом месте прорыва, пишет ТАСС.

Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на участке ожидаемого основного удара врага. Сафин оперативно организовал наблюдение, инженерное и фортификационное оборудование позиций, поставил подчиненным задачи и организовал оборону закрепленных за взводом позиций.

Старшина первым обнаружил выдвижение подразделений резервов противника, подал команду подчиненным на открытие огня и доложил об этом командиру роты. Это позволило упредить действия врага и попытку внезапного нападения. Обороняющиеся российские военные своевременно заняли свои позиции. В ходе боя огнем из личного оружия Сафин уничтожил пять военнослужащих ВСУ. При попытке внезапной атаки противник не достиг успеха и начал обстреливать позиции взвода из минометов. Старшина получил тяжелое осколочное ранение в ходе артиллерийского налета, но не оставил позиций и продолжил вести прицельный огонь и управлять подчиненными.

Противник неоднократно пытался выбить десантников с их позиций, но встретил ожесточенное сопротивление и понес большие потери, не добился результата и вынужден был отойти на исходные рубежи после того, как подошло подкрепление из состава 3-го десантно-штурмового батальона полка.

Мужественные действия десантников под командованием старшины Сафина позволили в ходе боя уничтожить один танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих украинских вооруженных сил. После боя Сафин умер от ранений, до конца выполнив поставленную боевую задачу.

Героические и решительные действия старшины вместе с профессионализмом и умелым руководством личным составом позволили не допустить прорыва подготовленных, оснащенных и численно превосходящих подразделений ВСУ, которым был нанесен значительный урон.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.