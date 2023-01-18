Общество

Путин призвал повысить уровень признания значимости труда педагога

В России многое предстоит сделать для повышения уровня признания общественной значимости труда педагога, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

По словам президента, в последние годы власти России стараются «делать все, чтобы поддержать учителей», пишет РИА Новости.

«Конечно, еще многое предстоит сделать по всем направлениям. Прежде всего с точки зрения признания общественной значимости труда учителя», - сказал глава государства, подчеркнув, что значимость педагогической работы «чрезвычайно высока».