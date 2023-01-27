Общество

Когда человека должен насторожить непроходящий кашель, объяснил врач

Если кашель не проходит долгое время, это повод насторожиться, поскольку он может сигнализировать об опасных заболеваниях. Особенно внимательным к себе нужно быть курильщикам, считают специалисты, поскольку именно у них чаще всего диагностируют рак легких.

Выявить эту болезнь можно по характерному кашлю, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, пишет RuNews24.

Так, если человек начал худеть без видимых на то причин, при кашле стала выделяться мокрота, а в ней видны прожилки крови, стоит немедленно обратиться к врачу.

Также нужно проконсультироваться со специалистом, если кашель стал появляться в ситуациях, отличных от привычных, советует Александр Мясников.