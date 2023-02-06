Общество

Количество премий лучшим учителям увеличили в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ №679 "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "1 тысячи премий" словами "1250 премий"», - говорится в указе.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.

В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.