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Общество

Новые лекарства для лечения психических заболеваний предложили продавать только по рецепту

07.02.2023 06:58|ПсковКомментариев: 0

Свободная продажа в аптеках новых препаратов, влияющих на психику, может спровоцировать лекарственную наркоманию и другие тяжелые последствия, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Чтобы это предотвратить, сенатор обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой внести новые психоактивные препараты в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Какие препараты вносят в этот перечень и как предлагаемые изменения помогут избежать злоупотреблений, разбиралась «Парламентская газета». Перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), утвержден приказом Минздрава. Он включает три группы лекарств. В первую входят препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Во вторую группу — лекарства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества, внесенные в соответствующие списки. А третью часть перечня составляют комбинированные лекарственные препараты, содержащие, помимо малых количеств наркотических и психотропных веществ, другие фармакологические активные вещества.

Все лекарства, входящие в перечень ПКУ, подлежат особому учету в аптеках и лечебных учреждениях. К их хранению предъявляют особые требования, а отпускают их строго по рецепту врача. Однако в связи с постоянным расширением спектра психоактивных препаратов этот перечень требует регулярного обновления, отметила Рукавишникова. Она обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой включить в него новые наименования.

Речь идет о восьми новых препаратах. Среди них — «Габапентин», «Конвалис», «Лепситин», «Нейронтин» и ряд других. По словам сенатора, сегодня продолжает оставаться серьезной проблемой рост лекарственной наркомании среди подростков. Особенно это актуально в регионах.

Если препараты, влияющие на психику, продолжать свободно продавать в аптеках, это может стать первой ступенькой к более тяжелым наркотикам, подчеркнула Рукавишникова. Поэтому такие препараты должны своевременно попадать в перечень лекарств для предметно-количественного учета.

Инициативу сенатора поддержала и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, — это препараты, которые относятся к группе сильнодействующих лекарств. Если принимать их не по назначению, то могут наступить нежелательные эффекты, предупредила депутат. 

В январе в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности за безрецептурную продажу лекарственных препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету. Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, а также глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев. Согласно документу, фармацевтов, отпускающих лекарства без рецепта, предложили наказывать штрафом в размере до 20 тысяч рублей, а юридических лиц — до 200 тысяч.

По действующим сегодня нормам ответственность за продажу лекарств без рецепта регулируется статьей 14.4.2 КоАП «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств». Согласно этой статье, нарушение установленных правил оптовой и розничной торговли лекарствами влечет за собой штрафы для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, для юридических — от 20 до 30 тысяч рублей. 

Как пояснила ранее Рукавишникова, основные изменения, предусмотренные законопроектом, касаются работы фармацевтов, так как чаще всего продают лекарства без рецепта именно они.

«Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов. Им придется заплатить штраф — от 10 до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года», — отметила сенатор. 

Индивидуальных предпринимателей за те же нарушения предлагается наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. 

Как объяснили авторы инициативы, документ внесли «в целях усиления борьбы с лекарственной наркоманией». В пояснительной записке отмечается, что с 2010 года число зависимых от новых опасных психоактивных веществ выросло более чем в 2,5 раза, а зависимых от препаратов с психоактивным действием — более чем втрое.

Теги: #лекарства #заболевания #лечение
Источник: Псковская Лента Новостей
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