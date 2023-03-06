Общество

Законопроект о повышении МРОТ внесли в Госдуму

Законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 19 242 рубля в месяц, внесли в Госдуму. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта стали глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета ГД по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ).

«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», - приводит текст законопроекта РИА Новости.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в связи с его принятием дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году составят 18,5 миллиарда рублей.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно – на 10%, до 19,2 тысячи рублей.