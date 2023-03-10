Наталья Федорова: Учитель должен получать хорошую, достойную заработную плату

Учитель должен получать хорошую, достойную заработную плату. Об этом заявила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что споры по поводу графика учителей возникали неоднократно и начались очень давно, так как многие из видов деятельности учителей (подготовка к урокам, беседы с родителями и учениками), никак не нормированы, и высчитать за выполнение этих действий какие-то суммы очень сложно.
«Учитель должен чувствовать себя спокойно экономически. Хотелось бы, чтобы зарплата учителя за ставку уже была достойной, чтобы не было перегруза учителей дополнительными часами. Другое дело, если учитель обладает какими-то талантами и ведет дополнительно образование, то это другая часть нагрузки. Выходы есть, но для этого нужны изменения в систему», – заключила Наталья Федорова.