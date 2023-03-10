Общество

В школах остаются учителя, которые ответственно относятся к своей профессии - Наталья Федорова

Молодых педагогов отпугивает большая нагрузка и высокая степень ответственности, в школах остаются те, кто серьезно относится к своей профессии. Такое мнение выразила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ответственность большая, конечно, некоторых ребят это отпугивает. Зарплата не очень большая, ответственность большая, нагрузки. Но, я думаю, в пессимистическое поле опускаться не стоит, я на своем опыте прошла определенные этапы развития нашего общества. У нас были сложные девяностые годы, когда мы не получали заработную плату по полгода, когда была абсолютная нестабильность», - рассказала Наталья Федорова.

Она добавила, что в годы начала ее педагогической деятельности вместе с ней в школу пришли 12 молодых педагогов, многие из которых приняли решения уйти из школы в девяностые годы ради поиска более высокооплачиваемой работы.

«В девяностые половина из них ушла из школы, но половина-то осталась. И осталась не потому, что мы бездарями были, нет, это уже ответственность за свою профессию. Если я сюда пришла, значит я здесь хочу быть. Сейчас примерно то же самое происходит. Мы не будем говорить, что нет ребят. Приходят, глаза горят, поэтому все будет хорошо», – добавила Наталья Федорова.