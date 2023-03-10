В школах остаются учителя, которые ответственно относятся к своей профессии - Наталья Федорова

Молодых педагогов отпугивает большая нагрузка и высокая степень ответственности, в школах остаются те, кто серьезно относится к своей профессии. Такое мнение выразила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она добавила, что в годы начала ее педагогической деятельности вместе с ней в школу пришли 12 молодых педагогов, многие из которых приняли решения уйти из школы в девяностые годы ради поиска более высокооплачиваемой работы.
«В девяностые половина из них ушла из школы, но половина-то осталась. И осталась не потому, что мы бездарями были, нет, это уже ответственность за свою профессию. Если я сюда пришла, значит я здесь хочу быть. Сейчас примерно то же самое происходит. Мы не будем говорить, что нет ребят. Приходят, глаза горят, поэтому все будет хорошо», – добавила Наталья Федорова.