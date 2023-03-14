Общество

Северо-Запад стал лидером 2022 года по количеству направленных на него DDoS-атак

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах исследования DDoS-атак в 2022 году, проведенном «МТС Кибербезопасность». Чаще всего такие атаки были направлены на организации Северо-Западного федерального округа. Их атаковали в 52% случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Shutterstock

DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт недоступным для пользователей. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса, финансовым потерям от простоя и долгосрочному оттоку клиентов. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или инструмента недобросовестной конкурентной борьбы. Как отмечают эксперты «МТС Кибербезопасности», в последний год DDoS-атаки также часто использовались в целях хактивизма – политически мотивированных кибернападений, и в том числе для сокрытия более сложных атак, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний. Мишенью DDoS-атак чаще всего становятся веб-ресурсы государственных организаций, корпораций, популярных цифровых сервисов, СМИ, банков, интернет-магазинов и ретейл-платформ.

Самая мощная и самая продолжительная атаки на Северо-Западе велись в отношении компаний Санкт-Петербурга. Город стал рекордсменом по самой продолжительной DDoS-атаке. Она длилась 169 часов – то есть более недели. В среднем в 2022 году DDoS-атаки против организаций региона длились по шесть часов. Наибольшее число вредоносных воздействий на сайты компаний региона были зафиксированы с сентября по ноябрь 2022 года. Также отдельный всплеск был отмечен в мае, когда в среднем ежедневно фиксировалось по три DDoS-атаки.

«DDoS-атаки остаются одним из самых популярных инструментов злоумышленников, в том числе низкоквалифицированных. Ресурсы для проведения таких атак активно сдаются в аренду на специализированных площадках и форумах и стоят достаточно недорого. Несмотря на техническую простоту атаки, она может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому защита от DDoS – это базовая мера кибербезопасности. Отразив DDoS-атаки на наших заказчиков, мы защитили их от простоя, который мог обернуться финансовыми потерями и оттоком клиентов», – подчеркнул Андрей Дугин, руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC компании «МТС Кибербезопасность».

В среднем в 2022 году DDoS-атаки на региональные организации велись около восьми часов непрерывно. Средняя мощность атак насчитывала 10,5 Гбит/с. Самыми часто атакуемыми регионами стали Центральный, Северо-Западный и Поволжский федеральные округа.