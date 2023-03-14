Общество

В поликлиниках могут появиться сексологи и детские психиатры

Сейчас медики оказывают экстренную помощь людям с психиатрическими заболеваниями или расстройствами в поведении при состояниях, которые представляют угрозу жизни. А с 1 июля смогут это сделать в неотложной форме, когда угрозы для жизни нет, но острая фаза заболевания налицо, или в плановой, то есть для профилактики болезни. Появятся в медицинских организациях и новые кабинеты: сексологов, детских психиатров, паллиативной помощи. Такие новшества содержит приказ Минздрава, который вступит в силу с этой даты.

Согласно ведомственному документу, с 1 июля людям с психиатрическими расстройствами должны помогать обрести душевное равновесие специалисты поликлиник или дневных стационаров, специализированных больниц, скорой помощи и даже паллиативной медицины. Медицинские организации могут быть государственными, муниципальными или частными, главное, чтобы у них была лицензия на такую деятельность.

Кроме того, в обычных поликлиниках наконец появится кабинет сексолога, где будут оказывать первичную медпомощь. Правда, если у клиники есть лицензия по психиатрии. Кстати, профессия сексолога официально появилась в России в 2003 году. Но в государственных медицинских учреждениях его «пропишут» только спустя 20 лет - в 2023 году. Этот врач помогает восстановить психосексуальное состояние человека, которое было нарушено при различных заболеваниях. Так, он может помочь выявить и вылечить сексуальные расстройства и девиации, в том числе и у семейных пар, чтобы достичь сексуальной гармонии, проконсультировать родителей по вопросам правильного сексуального воспитания детей. Помощь такого специалиста необходима, если человек хочет избавиться от фригидности, импотенции, или таких нарушениях сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия.

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» врач-психиатр Игорь Лазарев, необходимость организации кабинета сексолога в государственных клиниках назрела уже давно. По его словам, таких специалистов не так много, а проблем у людей в этой деликатной сфере достаточно. «Об этом не принято говорить, как и обращаться к врачу, это табуированная тема, — констатировал психиатр. — Тем не менее людям нужно помогать, поэтому, когда в обычных поликлиниках появятся такие кабинеты, это будет настоящий прорыв».

Также, согласно приказу Минздрава, приняты правила организации детских кабинетов психиатрической помощи в поликлиниках, отделений в больницах, где оказывают и первичную, и специализированную помощь при психиатрических заболеваниях и расстройствах поведения. Сейчас таких пациентов лечат, но нет системы, а медучреждения находятся в основном в мегаполисах. А нужно, чтобы они были в любом российском городе, считает Игорь Лазарев.

Не менее актуально, по его мнению, и еще одно новшество — возможность психиатрам оказывать паллиативную помощь своим пациентам. Врач рассказал, что сейчас людям с неизлечимыми психиатрическими заболеваниями, а это почти всегда инвалиды, помогают повысить качество жизни в психоневрологических интернатах. «В последнее время ведется работа, чтобы модернизировать эту службу, сделать ее более прозрачной, чтобы исключить любые нарушения прав пациентов», — отметил Лазарев. Он уверен, что все изменения, которые должны появится благодаря новому приказу Минздрава, — серьезные шаги вперед, в первую очередь для блага людей.

Надо уделить должное внимание и информационной работе как с населением, так и с врачами, считает врач. Важно, чтобы люди обращались со своими проблемами к медикам, не боясь разглашения информации. «Почему не хотят приходить в госучреждения с такими вопросами? Потому что все, что связано с психиатрией, сексологией, наркологией, — темы очень деликатные. Так что важно не только помочь, но и не навредить», — подытожил психиатр.